Песошин вручил ключи новоселам и открыл ледовый дворец в Алексеевском районе

Арена в Алексеевском районе стала 50-м по счету ледовым дворцом в Татарстане. Фото: tatarstan.ru

В среду, 28 декабря, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл с рабочим визитом в Алексеевский район. Там он принял участие в церемонии передачи новоселам ключей от их квартир, а также в торжественном открытии 50-го в регионе ледового дворца - «Алекс Арены».

Во время открытия арены состоялось выступление фигуристов, а также игра между хоккейными командами Алексеевского и Алькеевского районов.

Песошин поблагодарил застройщиков за качественное и своевременное выполнение работ.

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