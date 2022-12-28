В Казани на открытии катка в парке «Черное озеро» выступят фигуристки и группа «Оммаж»

В парке «Черное озеро» имеется прокат коньков для взрослых и детей. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

В Казани 28 декабря пройдет открытие ледового катка в парке «Черное озеро». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

В 18.00 гости мероприятия смогут увидеть выступление фигуристок, в 18.30 - насладиться музыкой в исполнении группы «Оммаж», а в 19.30 и 20.30 соответственно - услышать сеты DJ Malika и DJ Dima Molotov.

В парке можно будет взять коньки на прокат: взрослые - 200 рублей в час, детские - 100 рублей в час. Вход со своими коньками на каток - бесплатный.

Напомним, каток в парке «Черное озеро» по началу планировали открыть 23 декабря, но из-за потепления эту дату перенесли на 26 число. Однако в эти планы вновь вмешалась погода, и теперь праздничное открытие состоится 28 декабря.

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