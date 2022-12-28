МАМАКО® - бережное детское питание на основе натурального козьего молока

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Самая широкая линейка включает:

- Адаптированные детские смеси на козьем молоке

- Детские молочные и безмолочные каши, в том числе Organic, - 18 вкусов

- Крем-супы на козьем молоке - для вкусного и полезного овощного обеда

- Фруктовые пюре с козьим творожком

* Актуальные по состоянию на декабрь 2022 года данные (РФ и страны ЕАС)

Почему мамы выбирают МАМАКО®?

1. Еще ближе к маме! MAMAKO® Premium - первая и единственная смесь на козьем молоке с 2’-FL олигосахаридами грудного молока.

Инновационные компоненты и натуральное козье молоко создают двойную пользу для здоровья ребенка:

- Комфортное пищеварение

- Поддержка естественного иммунитета

- Развитие мозга и зрения

* Согласно данным Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на август 2021 года (РФ и страны ЕАС)

2. Качество без компромиссов. Европейские стандарты производства.

3. Натуральное козье молоко - бережная основа премиального детского питания MAMAKO®. Легко усваивается и обладает лучшей биодоступностью макро- и микроэлементов в сравнении с коровьим молоком, что подтверждено научными исследованиями университета Гранады (Испания).

4. Специальная линейка MAMAKO® Organic: безмолочные каши и каши на козьем молоке.

5. Нежно-сливочный вкус каш, овощных крем-супов и фруктовых пюре радует малышей!

Бережно, вкусно, легко - MAMAKO®!

Грудное молоко является лучшим питанием для младенцев. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка и продолжение грудного вскармливания после введения прикорма до возраста 2 лет. Перед вводом новых продуктов в рацион малыша необходимо проконсультироваться со специалистом. Материал носит информационный характер и не может заменить консультацию специалиста здравоохранения. Для питания детей с рождения. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, 0+, реклама