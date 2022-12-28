Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной метели 29 декабря

Во время ненастья на дорогах ухудшится видимость. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в целом и в Казани в частности в четверг, 29 декабря, местами ожидается сильная метель с кратковременным ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Днем также прогнозируется не менее сильный снегопад, из-за которого на дорогах образуются заносы, предупреждает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, в пятницу, 30 числа, ненастье стихнет. Днем если и пройдет снег, то только небольшой, да и то местами. На дорогах сохранится гололедица.

О прогнозе погоды на новогоднюю ночь «Комсомолка» сообщала ранее.

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