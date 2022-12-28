Наравне с производимым в Татарстане Aurus Senat: под этим брендом могут быть выпущены яхты

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, многие компании жаждут использовать эту марку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под брендом Aurus в России планируется выпускать одежду, бизнес-джеты и яхты. На данный момент на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» производятся лимузины Aurus Senat и внедорожники Komendant.

Как сообщил ТАСС вице-премьер России Денис Мантуров, есть много компаний, которые хотят получить право использовать зонтичный бренд Aurus на своей продукции. Одни, например, выразили желание выпускать под этой маркой климатическую технику. Предложение было согласовано.

Напомним, серийное производство автомобилей Aurus Komendant – первых внедорожников класса люкс, которые будут полностью выпускаться в стране – в Татарстане стартовало в конце ноября. 70% поставщиков комплектующих авто - российские компании.

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