Казанец украл две микроволновки и попался, когда отказался оплачивать заказ в кафе

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы патрулировали улицы Казани, когда им пришло сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из торговых центров города. Прибыв на место, они выяснили, что двое посетителей кафе отказывались оплачивать свой заказ.

В какой-то момент продавец из соседнего магазина электроники заявил, что один из нарушителей ранее похитил у них две микроволновки. Причастность мужчины к преступлению подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

Как оказалось, подозреваемый хотел снять деньги для того, чтобы заплатить в кафе, но по пути к банкомату зашел в магазин техники. Там он взял с прилавка микроволновку и убежал на ближайший рынок, где быстро продал. После этого злоумышленник вернулся за второй.

- Подозреваемого передали полиции. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело, - сообщают в Росгвардии Татарстана.

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