Ночью в гараже одной из школ Чувашии полностью сгорел автобус

Предварительная причина ЧП - неисправность электрооборудования. Фото: МЧС Чувашии

Около 0:30 27 декабря в деревне Сятракасы Моргаушского района загорелся автобус «ПАЗ», находившийся в гараже местной школы. Пламя вовремя заметили проезжавшие мимо автоинспекторы. Они вызвали на место пожарных.

Прибывшие пожарные не дали огню распространиться на стоявший рядом трактор. Тушение автобуса заняло у них порядка получаса. В результате, правда, он сгорел почти полностью.

- Предположительно, ЧП случилось из-за неисправности электрооборудования машины, - говорят в МЧС Чувашии.

Тушение огня потребовало около полчаса. Фото: МЧС Чувашии

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