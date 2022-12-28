На рекультивацию иловых полей в Казани планируется потратить более 8 миллиардов рублей

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рекультивацию иловых полей в Казани планируют завершить в 2024 году. Общую стоимость работ оценили в 8,1 миллиарда рублей, заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

По его словам, на месте иловых полей появятся зоны отдыха и прогулок. Однако о конкретных планах благоустройства данной территории пока неизвестно.

Отметим, что иловые поля заняли площадь более 100 гектаров в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Их рекультивация проводится в рамках национального проекта «Экология».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин назвал иловые поля «бомбой замедленного действия».

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