Студентам Казанского педагогического колледжа вручили удостоверения вожатого

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Участникам, студентам Казанского педагогического колледжа, федерального гранта по профстандарту «Вожатый» торжественно вручили Удостоверения на 144 часа о прохождении обучения. Документы участникам обучения вручали:

- Начальник отдела реализации мероприятий по профессиональному обучению центрального штаба МООО РСО Яблокова Анна Владимировна,

- Директор Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Ислаев Василий Филиппович.

Удостоверения о завершении профобучения, которое проводилось преподавателями Казанского педагогического колледжа, получили 100 студентов, которые продолжат работу вожатыми в детских оздоровительных лагерях.

Обучение проходило с 07.11.2022-20.12.2022г. на базе ЦОППа ГАПОУ «Казанский педагогический колледж». 20 декабря студенты успешно сдали квалификационный экзамен по профессии служащего «Вожатый».