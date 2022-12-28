На заводе Набережных Челнов сторожевая собака напала на женщину и разгрызла ей ногу

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В полицию обратилась жительница Набережных Челнов. Она сообщила о нападении на нее собаки.

Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, около двух недель назад женщина пришла на завод «Ремдизель» для трудоустройства в охрану. Не успев получить работу, она пошла к сторожевым собакам. Одну из них женщина решила покормить. Животное не признало ее и набросилось. Собака разгрызла женщине ногу. Ей, скорее всего, понадобится операция. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

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