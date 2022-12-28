Мэр Казани Ильсур Метшин исполнил новогоднюю мечту 11-летнего мальчика

Также подарки от мэра получила и 16-летняя сестра мальчика. Фото: metshin.ru

С наступающим Новым годом 2023 11-летнего сына мобилизованного жителя Казани лично поздравил мэр города Ильсур Метшин. Градоначальник принимает участие в акции «Письмо дедушке Морозу».

- В одном из писем мальчик написал, что хочет научиться кататься на коньках. Мне это желание приятно было осуществить, потому что я сам играл в хоккей. Значимость первых коньков и клюшки даже не смогу с чем-то сравнить, – сказал Ильсур Метшин.

Он вручил 11-летнему Даниилу коньки, клюшку, фирменное джерси «Ак Барса» с фамилией мальчика и его любимым номером «88», абонемент на посещение матчей казанского хоккейного клуба до конца сезона.

Получила подарки от мэра и 16-летняя сестра Даниила. Алена мечтала о портативной зарядке и беспроводных наушниках.

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