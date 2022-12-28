В Казани затраты на очистку реки Нокса оценили в 400 миллионов рублей

В данное время Минэкология Татарстана готовит проектную документацию по поводу очистки реки Нокса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инициативу по поводу очистки реки Нокса проявило Минэкологии Татарстана. На эти цели потребуется 400 миллионов рублей, сообщил глава ведомства Александр Шадриков.

По его словам, в рамках пилотного для России проекта "Сохранение уникальных водных объектов" будут проводить работы по снятию негативного воздействия на реку в Казани - планируют очистить 21,4 километра. Однако сюда не входит благоустройство береговой линии.

Ранее специалисты выявили 91 объект, оказывающий негативное влияние на Ноксу. Это несанкционированные захваты береговых линий, сбросы мусора и стройматериалов в русло реки.

Отметим, в данное время Минэкология Татарстана готовит проектную документацию. После этого в 2023-2025 годах планируют начать реализацию идеи в рамках пилотного проекта.

Напомним, глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков также заявил, что второго этапа реабилитации озера Лебяжье в Казани, вероятнее всего, не будет. Водоем должен восстановиться самостоятельно.

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