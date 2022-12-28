В Казани не все школьники могут получить подарки к Новому году 2023

Утверждается, что у поставщика возникли проблемы с доставкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана учащиеся младших классов выходят на зимние каникулы и ждут новогоднего праздника, как и воспитанники детских садов. Всем им, напомним, власти города обещали бесплатные сладкие подарки в преддверии праздника.

Однако обрадовать всех вовремя, видимо, не получится. Родители младшеклассников сообщают, что те пришли со школы домой без обещанного подарка. Как оказалось, они просто не поступили в образовательные учреждения.

В управлении образования объясняют, дело в том, что у поставщика возникли проблемы с доставкой. Скоро подарки поступят в школы. Но не все родители уверены, что уже на месте их успеют раздать до Нового года – сначала нужно все распределить, а затем ребенку, возможно, придется вернуться с каникул, чтобы забрать обещанное. Поэтому, скорее всего, подарки школьники получат уже после праздника.

- А зачем они тогда уже нужны будут? Повод уже пропадет? – вопрошают родители.

К слову, отметим, что, помимо сладостей, в подарочных наборах должны присутствовать еще и световозвращающие наклейки, которые сделают ребят более заметными на дорогах в темное время суток.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram