Глава Татарстана провел встречу с президентом Глобального совета толерантности и мира

По словам Минниханова, в Татарстане на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном.

В ходе встречи Минниханов рассказал о том, как в России отпраздновали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией. Также он отметил об усилиях президента страны Владимира Путина, благодаря которым граждане с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.

- Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане, - заявил Минниханов.

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