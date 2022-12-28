Михаил Задорнов: «Санация банка «Открытие» стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка»

Банк «Открытие»

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве подвел итоги пятилетней работы по санации группы «Открытие» и её превращению в один из самых прибыльных и ликвидных финансовых активов России. 27 декабря Банк России объявил о завершении сделки по выходу из капитала банка и продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд рублей.

Задорнов отметил, что активы группы «Открытие» за пять лет выросли в полтора раза — с 2,5 трлн до 3,8 трлн рублей. Денежный капитал группы на конец 2022 года составил около 500 млрд рублей против 57 млрд рублей в момент передачи банка на санацию в августе 2017 года. С 2018 года банк и группа ежегодно зарабатывали чистую прибыль своему акционеру — Банку России. Совокупная прибыль группы «Открытие» за эти годы по международным стандартам финансовой отчетности превысила 210 млрд рублей.

Летом 2019 года Банк России официально объявил о завершении санации банка «Открытие». За пять лет на базе банка «Открытие» была сформирована одна из крупнейших банковских финансовых групп России. Интеграция ИТ-ландшафта и вывод нецелевых ИТ-систем позволили уменьшить их количество в два с половиной раза – с 550 до 220. Банк увеличил доли рынка во всех сегментах кредитования. Объем выдачи ипотечных кредитов за пять лет вырос более чем в 6 раз - с 30 млрд до 185 млрд рублей.

Группа «Открытие» является одним из крупных и эффективных российских налогоплательщиков. Рост поступлений в бюджет от бизнеса группы «Открытие» с 2018 по 2022 годы составил 38,7%. В 2022 году группа «Открытие» заплатила в бюджеты всех уровней около 40 млрд рублей налогов.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).