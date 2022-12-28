Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 193 тысячи

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 71 новый случай COVID-19, госпитализировали 25 зараженных и выписали 113 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 28 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 193 069 человек, 190 158 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять 3,9%.

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