В 2023 году «Газпром» запустит в Татарстане вторую очередь комплекса по производству СПГ

Работы по возведению объекта будут идти в три этапа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в 2023 году «Газпром» запустит в Татарстане вторую очередь комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) «Садилово». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

По его словам, второй комплекс расположится на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Строительство будет идти в три этапа. Технологическая линия производства второй и третьей очереди составит по 10 тонн СПГ в час.

Отметим, что в сентябре в Высокогорском районе был запущен первый комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово». Сжиженный природный газ там производится с применением технологии внешнего азотного охлаждения.

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