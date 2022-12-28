Директора ООО «Квинтал» в Лениногорске подозревают в неуплате 17 миллионов рублей налогов

Обстоятельства преступления еще устанавливаются. Фото: Анастасия ОСИПОВА

43-летнего директора лениногорского ООО «Квинтал» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 17 миллионов рублей. По версии следствия, преступления мужчина совершал в период с 2016 по 2018 годы.

Утверждается, что в течение двух лет руководитель вносил в налоговые декларации и другие документы, заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 12 фиктивными контрагентами, благодаря чему уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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