Прокуратура Татарстана помогла сироте, который не получил положенную квартиру и жил в чужой

Надзорное ведомство добилось этого через суд. Фото: Анастасия ОСИПОВА

21-летний житель Тюлячинского района еще будучи ребенком остался без родителей. В 2018 году парень был включен в список лиц, которые должны быть обеспечены жильем. Однако квартиру ему так и не выдали, в связи с чем молодой человек был вынужден жить у родственников. В какой-то момент он решил обратиться за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку, после чего обратилось в суд с иском к министерству образования республики. Суд встал на строну истца, после чего парень все-таки получил благоустроенную квартиру в Казани.

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