В Чебоксарах пьяный мужчина украл ростовую фигуру врача, установленную у медцентра

Полицейские быстро нашли злоумышленника, который сразу во всем признался.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело о краже. Утверждается, что он забрал с крыльца одного из медцентров по улице Цветочная ростовую фигуру врача. Этим он причинил учреждению ущерб на сумму порядка шести тысяч рублей.
Наведавшись в гости к мужчине, полицейские обнаружили у него в квартире ту самую фигуру. Злоумышленник заявил, что на момент преступления был пьян.
- В настоящее время по уголовному делу проводится дознание, - сообщают в прокуратуре Чувашии.
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