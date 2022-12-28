В Чебоксарах пьяный мужчина украл ростовую фигуру врача, установленную у медцентра

Полицейские быстро нашли злоумышленника, который сразу во всем признался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело о краже. Утверждается, что он забрал с крыльца одного из медцентров по улице Цветочная ростовую фигуру врача. Этим он причинил учреждению ущерб на сумму порядка шести тысяч рублей.

Наведавшись в гости к мужчине, полицейские обнаружили у него в квартире ту самую фигуру. Злоумышленник заявил, что на момент преступления был пьян.

- В настоящее время по уголовному делу проводится дознание, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

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Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело (подробности)

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