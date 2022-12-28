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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 7:12

В Чебоксарах пьяный мужчина украл ростовую фигуру врача, установленную у медцентра

Причиненный им ущерб составил порядка шести тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Полицейские быстро нашли злоумышленника, который сразу во всем признался.

Полицейские быстро нашли злоумышленника, который сразу во всем признался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело о краже. Утверждается, что он забрал с крыльца одного из медцентров по улице Цветочная ростовую фигуру врача. Этим он причинил учреждению ущерб на сумму порядка шести тысяч рублей.

Наведавшись в гости к мужчине, полицейские обнаружили у него в квартире ту самую фигуру. Злоумышленник заявил, что на момент преступления был пьян.

- В настоящее время по уголовному делу проводится дознание, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

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