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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:22

Власти Татарстана увеличили количество премий за спасение людей в экстремальных ситуациях

Теперь таковых восемь
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Поощрение вручают в День спасателя России, который отмечается ежегодно 27 декабря.

Поощрение вручают в День спасателя России, который отмечается ежегодно 27 декабря.

Фото: Даниил ОПАРИН

Власти Татарстана решили увеличить число премий за спасение людей в экстремальных ситуациях. Соответственное постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление «Об установлении премий Кабинета министров региона за спасение людей в экстремальных ситуациях». Теперь количество премий будет не пять, а восемь.

Отметим, что размер поощрения составляет 50 тысяч рублей. Его вручают в День спасателя России, который отмечается ежегодно 27 декабря.

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