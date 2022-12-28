Власти Татарстана увеличили количество премий за спасение людей в экстремальных ситуациях

Поощрение вручают в День спасателя России, который отмечается ежегодно 27 декабря. Фото: Даниил ОПАРИН

Власти Татарстана решили увеличить число премий за спасение людей в экстремальных ситуациях. Соответственное постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление «Об установлении премий Кабинета министров региона за спасение людей в экстремальных ситуациях». Теперь количество премий будет не пять, а восемь.

Отметим, что размер поощрения составляет 50 тысяч рублей. Его вручают в День спасателя России, который отмечается ежегодно 27 декабря.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram