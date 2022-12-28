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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:00

Ассамблее народов Татарстана присвоен консультативный статус в ООН

Это даст региону возможность для обмена опытом с зарубежными странами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Консультативный статус - официальное подтверждение отношений между неправительственными организациями и ООН.

Консультативный статус - официальное подтверждение отношений между неправительственными организациями и ООН.

Фото: Антон ПИКУС

Ассамблея народов Татарстана получила консультативный статус при Экономическом и социальном совете Организации Объединенных наций (ООН), сообщает пресс-служба Госсовета республики.

По словам председателя совета Ассамблеи народов региона Фарида Мухаметшина, получение данного статуса дало региону возможность обмениваться с зарубежными странами опытом в реализации государственной национальной политики и продвижении традиционных ценностей народов.

- Для нашей республики и страны в целом открылась новая площадка для взаимодействия с зарубежными коллегами. Мы постараемся сделать все, чтобы быть услышанными, - заявил Мухаметшин.

Отметим, что консультативный статус - это официальное подтверждение отношений между неправительственными организациями и ООН, которое позволяет принимать участие в работе международного органа.

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