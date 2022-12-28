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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:24

В Татарстане планируют запустить цифровую службу психологической помощи

Она может заработать уже будущей весной
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По задумке авторов, посредством сервиса люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате.

По задумке авторов, посредством сервиса люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане планируют запустить цифровую службу психологической помощи, посредством которой люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате. Об этом журналистам заявил глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

По словам министра, прототип сервиса уже разработан. Проект может заработать уже весной 2023 года.

Отметим, что создание в регионе цифровую службу психологической помощи было поддержано главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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