По задумке авторов, посредством сервиса люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане планируют запустить цифровую службу психологической помощи, посредством которой люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате. Об этом журналистам заявил глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

По словам министра, прототип сервиса уже разработан. Проект может заработать уже весной 2023 года.

Отметим, что создание в регионе цифровую службу психологической помощи было поддержано главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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