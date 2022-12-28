По задумке авторов, посредством сервиса люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Татарстане планируют запустить цифровую службу психологической помощи, посредством которой люди из небольших населенных пунктов смогут получать поддержку специалистов в онлайн-формате. Об этом журналистам заявил глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.
По словам министра, прототип сервиса уже разработан. Проект может заработать уже весной 2023 года.
Отметим, что создание в регионе цифровую службу психологической помощи было поддержано главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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