Из Казани отправили очередную группу мобилизованных татарстанцев

Проводить мужчин пришли близкие, родные и друзья.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Во вторник, 27 декабря, из Казани была отправлена очередная группа мобилизованных татарстанцев. До сих пор они проходили подготовку и жили на территории выставочного центра «Казань Экспо».
Для жителей Нижнекамска, которые хотели проводить родных, был организован специальный трансфер.
- Ребята, ждем вас живыми, здоровыми и с победой, - говорят в администрации города.
Следующим этапом для бойцов станет боевое слаживание.
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Согласно документу, получить данную услугу смогут и родственники бойцов (подробнее)
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