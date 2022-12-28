Из Казани отправили очередную группу мобилизованных татарстанцев

Проводить мужчин пришли близкие, родные и друзья. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Во вторник, 27 декабря, из Казани была отправлена очередная группа мобилизованных татарстанцев. До сих пор они проходили подготовку и жили на территории выставочного центра «Казань Экспо».

Для жителей Нижнекамска, которые хотели проводить родных, был организован специальный трансфер.

- Ребята, ждем вас живыми, здоровыми и с победой, - говорят в администрации города.

Следующим этапом для бойцов станет боевое слаживание.

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Согласно документу, получить данную услугу смогут и родственники бойцов (подробнее)

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