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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 5:51

В Татарстане спасатели помогли рыбаку, которому стало плохо посреди реки Кама

Мужчину госпитализировали с подозрением на инсульт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел в 3,5 километрах от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе.

Инцидент произошел в 3,5 километрах от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе.

Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 27 декабря, в свой профессиональный праздник, спасатели помогли рыбаку, которому стало плохо на льду реки Кама в Камско-Устьинском районе. Мужчина находился посреди водоема, когда схватился за сердце. Очевидцы заподозрили у него инсульт и вызвали на место экстренные службы.

Спасатели вместе с медиком прибыли к месту на судне на воздушной подушке. Они транспортировали рыбака к карете «скорой помощи», после чего он был доставлен в больницу.

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