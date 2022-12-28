За два года Татарстан направит на нацпроект «Экология» 8,7 миллиарда рублей

В 2023 году планируется заняться проектами «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Оздоровление Волги». Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в период с 2023 по 2025 годы Татарстан направит на нацпроект «Экология» 8,7 миллиарда рублей. Основной задачей региона в эти годы станет улучшение окружающей среды и, как следствие, сокращение числа жалоб от населения, заявил журналистам глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

Так, в 2023 году планируется реализовать мероприятия по очистке и благоустройству реки Нокса в Казани, построить в городе Республиканский экологический центр, а также решить вопросы, связанные с эксплуатацией полигона ТКО на улице Химическая все в той же в столице Татарстана. Параллельно будут идти работы по реконструкции очистных сооружений на реке Кама, повышению качества питьевой воды, подъему затопленных судов, созданию объездной грузовой дороги в обход Нижнекамского узла, а также поднятию уровня реки Казанка.

Отметим, что в 2019-2022 годы в регионе по нацпроекту «Экология» было реализовано 29 мероприятий на 14,1 миллиарда рублей.

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