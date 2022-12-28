На улице Сормовская в Казани загорелись сразу два дома, в результате чего погиб человек

На тушение огня у пожарных ушло более часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 18:48 во вторник, 27 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Сормовская в Казани. Там горели два частных бревенчатых дома. Со слов соседей, в одном из них мог находиться человек.

Потушить пламя пожарным удалось лишь к 20:16. Общая площадь возгорания составила порядка 142 квадратных метров.

В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

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