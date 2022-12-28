В результате столкновения «Газели» и «ВАЗа» в Набережных Челнах погиб молодой мужчина

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Около трех часов ночи в среду, 28 декабря, в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 38-летний водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость и, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который двигался на встречу.

В итоге от полученных травм на месте аварии скончался 27-летний водитель отечественной легковушки. Он не был пристегнут ремнем безопасности, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Мужчина, находившийся за рулем «Газели», получил травмы.

Более подробные обстоятельства произошедшего выясняются.

Водитель «Газели» также получил травмы, но выжил. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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