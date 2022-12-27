Более половины жителей Набережных Челнов высказались против проведения новогоднего салюта

Пока за салют выступают только 44% опрошенных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Именно шекспировские мотивы царят накануне Нового года в Набережных Челнах. Все из-за праздничного салюта. В этом году в мэрии города решили, что решать, запускать ли новогодние фейерверки должны сами жители татарстанского автограда.

В официальной группе администрации города в соцсетях запустили голосование, где каждый человек мог отдать свой голос "за" или "против" праздничного салюта. На данный момент проголосовали почти 9 тысяч человек. При этом, большинство выступают против салюта. Такой ответ дали 4646 участников обсуждения.Это составляет 51,5% от числа опрошенных. За фейерверк проголосовали 3966 человек. Это 44% опрошенных. Остальные пока не определились с решением.