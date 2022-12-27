В Чувашии 35-летний мужчина до смерти забил 66-летнего знакомого в ходе пьяной ссоры

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: следственный комитет Чувашии.

35-летнего жителя Мариинско-Посадского района Чувашии подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 декабря подозреваемый был в гостях у 66-летнего мужчины. Они распивали спиртное. В ходе посиделок собутыльники поссорились. Перепалка переросла в драку. Силы были не равны. Более молодой из собутыльников сильно избил соперника. От полученных травм 66-летний мужчина умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. На время следственных действий его заключили под стражу.