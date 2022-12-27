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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:40

В Татарстане 28 декабря похолодает до 19 градусов мороза

На дорогах сохранится гололедица
Рината СТРЕБКОВА
Ночью и утром возможен туман.

Ночью и утром возможен туман.

Фото: Мэрия Казани

Заключительная неделя 2022 года в Татарстане началась с морозов. Так, в ближайшую среду, 28 декабря, ситуация не изменится. В Татарстане в этот день будет облачно с прояснениями. Осадков ждать не стоит. Ночью и утром в отдельных районах туман.

По данным Гидрометцентра Татарстана, минимальная температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до 19 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее, но выше 7 градусов со знаком "минус" температура не поднимется. На дорогах сохранится гололедица.