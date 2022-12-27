Казанский "Ак Барс" официально объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды

Билялетдинов трижды приводил "Ак Барс" к победе в Кубке Гагарина. Фото: Ак Барс

"Ак Баос" определился с новым главным тренером. Как и ожидалось, вакантную после ухода из клуба Олега Знарка должность занял Зинэтула Билялетдинов. 67-летний специалист будет руководить командой до окончания нынешнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Отметим, что это уже третий приход Билялетдинова в команду. Ранее он возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах.