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НовостиОбщество27 декабря 2022 15:34

Мэр Казани Ильсур Метшинраскритиковал работу Олега Знарка на посту главного тренера "Ак Барса"

Градоначальник посчитал, что бывший наставник не уважает многолетние традиции команды
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Олег Знарок покинул пост главного тренера еще в начале декбаря. Фото: ak-bars.ru

Олег Знарок покинул пост главного тренера еще в начале декбаря. Фото: ak-bars.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции раскритиковал работу Олега Знарка на посту главного тренера "Ак Барса".

По его словам, Олег Знарок не уважает традиции команды, якобы, тот назвал "Зеленое дерби" обыкновенной игрой. Ильсур Метшин был в недоумении, как можно так говорить о дружественном спортивном противостоянии между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым", которое длится почти полвека.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса" еще в начале декабря. Теперь его место занимает Зинэтула Билялетдинов.

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