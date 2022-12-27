Мэр Казани Ильсур Метшинраскритиковал работу Олега Знарка на посту главного тренера "Ак Барса"

Олег Знарок покинул пост главного тренера еще в начале декбаря. Фото: ak-bars.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции раскритиковал работу Олега Знарка на посту главного тренера "Ак Барса".

По его словам, Олег Знарок не уважает традиции команды, якобы, тот назвал "Зеленое дерби" обыкновенной игрой. Ильсур Метшин был в недоумении, как можно так говорить о дружественном спортивном противостоянии между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым", которое длится почти полвека.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса" еще в начале декабря. Теперь его место занимает Зинэтула Билялетдинов.

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