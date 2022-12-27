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НовостиПолитика27 декабря 2022 14:36

Рустам Минниханов обсудил экспорт продукции из Татарстана с министром по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зайюди

Он пригласил высокого гостя посетить «KazanSummit-2023»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Встреча состоялась 27 декабря. Фото: president.tatarstan.ru

Встреча состоялась 27 декабря. Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 27 декабря, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. Они обсудили вопросы экспорта продукции из Татарстана.

- Очень важно, что в текущей непростой геополитической ситуации отношения между Россией и ОАЭ – важный фактор стабильности в регионе и в мире в целом, - отметил вовремя беседы Рустам Минниханов.

Он также пригласил министра и делегацию ОАЭ посетить форум «KazanSummit-2023».

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