В казанском зоопарке «Река Замбези» появились три зебры Джанго, Зак-Зак и Зик-Зик

В 2023 году в Казань планируют привезти еще несколько этих животных. Фото: kzn.ru

Три зебры Чапмана стали новыми обитателями казанского зоопарка «Река Замбези». Это самец Джанго, которого привезли из германского зоопарка в Дрездене, а также две самки Зик-Зик и Зак-Зак – из французского сафари-парка.

На данный момент все они после переезда в столицу Татарстана проходят месячный карантин. Далее ближе к лету животных поселят в вольер к другим зебрам – Вике и Ромаку. Животные будут жить вместе с антилопами личи, марабу и страусами.

- Зебр не могли купить раньше из-за пандемии коронавируса, а затем в связи с политической ситуации. Теперь поставщик найден, и в 2023 году планируется перевезти в столицу Татарстана еще несколько особей, – цитирует портал мэрии города директора Казанского зооботсада Сергея Павлова.

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