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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:15

Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к переименованию президента Татарстана

Данное решение в республике приняли, чтобы местное законодательство не противоречило федеральному
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Точкой зрения представитель Кремля поделился с журналистами.

Точкой зрения представитель Кремля поделился с журналистами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал уважительно относиться к решению законодательного органа, о переименовании должности президента Татарстана. Своей точкой зрения представитель Кремля поделился с журналистами.

Напомним, ранее на сессии Госсовета республики депутаты приняли решение переименовать президента Татарстана в главу-раиса. Соответствующее решение в республике приняли, чтобы местное законодательство не противоречило федеральному. При этом действующий глава республики Рустам Минниханов будет и дальше работать в статусе президента Татарстана до следующих выборов, которые состоятся в 2025 году.

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