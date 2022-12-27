В 2022 году спасатели Чувашии помогли сохранить более 200 человеческих жизней

Руководитель региона пожелал им удачи, здоровья и счастья. Фото: Чувашская республиканская поисково-спасательная служба

В 2022 году сотрудники службы спасения Чувашии сохранили более 200 человеческих жизней людей. В профессиональный праздник, 27 декабря, глава республики Олег Николаев пожелал им удачи, здоровья и счастья.

- Спасибо вам за служение, добросовестное исполнение профессионального долга. Ваши мужество, храбрость, готовность пойти на риск ради другого вызывают искреннее уважение, - написал руководитель региона в своем telegram-канале.

По его словам, спасатели приходят на помощь по первому зову и даже в самых экстремальных ситуациях демонстрируют высочайшее мастерство.

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