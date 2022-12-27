В Казани на территории будущего парка «Манзара» откроют лыжную трассу

Лыжная трасса длиной шесть километров подойдет для классического и конькового хода. Фото: Андрей АБРАМОВ

Утром в среду, 28 декабря, на территории будущего парка «Манзара» в Казани заработает лыжная трасса. Ее старт будет находится у здания ресторана на улице Нижнезареченской дамбы, а финиш - за Центром семьи «Казан», сообщает команда «Стратегии развития Казанки».

Трасса протяженностью шесть километров подготовлена как для классического, так и для конькового хода. На старте для лыжников обустроили теплую площадку, где они смогут переодеться и выпить горячие напитки.

Покататься по трассе на своих лыжах можно будет в выходные дни.

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