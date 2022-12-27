У Казани появились деньги на строительство первого участка набережной у речного порта

Средства были получены городом из федерального бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У властей Казани появились деньги на строительство первого участка набережной реки Волга в зоне застройки у речного порта. Они были получены городом из федерального бюджета, заявил журналистам мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, на полученные средства планируется построить 1,2 километра набережной. Общая же ее протяженность должна составить порядка 12 километров. На завершение всех работ время еще есть, ведь проект реновации территории рассчитан на 10 лет.

Отметим, что план реновации территории у речпорта Казани разрабатывался два года и был презентован в августе. Сейчас там находятся находятся неработающие предприятия, склады и заброшенные помещения, но в будущем появятся жилые дома, административные здание, кафе и набережная. Зеленью покроется не менее 25% от общей площади территории.

Ранее сообщалось, что местные власти планируют задействовать деньги нацпроектов для застройки местности.

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