Театр праздника BRAVO показал новогоднюю сказку маленьким пациентам ДРКБ Татарстана

Фото: Радик Кузнецов

«Дом вдалеке от дома» распахнул двери для новогодней сказки, которую для маленьких пациентов ДРКБ М3 РТ провел театр праздника BRAVO.

Дети и их родители насладились потрясающим танцем от танцевального дуэта «Идеал» , руководителя ансамбля Александра Деветьярова и красивой игрой на скрипке музыканта Ляйсан Шакировой

Фото: Радик Кузнецов

Фото: Радик Кузнецов

Яркое шоу мыльных пузырей устроили для ребят БУМ-ШОУ. Представление подарило детям море незабываемых эмоций. Огромные пузыри, дождь из маленьких пузыриков, пузыри с дымом, танцующие и принимающие разнообразные формы - такое разнообразие надолго запомнилось всем зрителям.

Фото: Радик Кузнецов

Конечно же, не обошлось без и главных героев Нового года - Деда Мороза и Снегурочки, к встрече с ними дети подготовились - выучили стихотворения и песни. Все вместе ребята сняли чары со Снегурочки, танцевали и водили хороводы.

Фото: Радик Кузнецов

Заветной частью праздника стали сладкие новогодние подарки для ребят, которые предоставили добрые друзья Домика - компания СБЕР.

В завершении вечера все ребята и родители смогли насладиться традиционным чаепитием.

Фото: Радик Кузнецов

- Спасибо творческой группе «Артист» за интерактивное новогоднее представление, Дмитрию Кушнерову за видеосъемку, Радику Кузнецову за фото, диджею Руслану за звук и музыкальное сопровождение. Выражаем сердечную благодарность директору театра праздника BRAVO Наиле Хабибуллиной за организацию и ведение мероприятия, ресторану французской и европейской кухни TRUFFO и Лавке Пирогова за предоставление вкусных угощений для праздничного стола. Спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении мероприятия, за возможность очутиться в волшебной зимней сказке и поверить в чудо! – выражает слова благодарности руководство «Дома вдали от дома».