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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 12:01

По факту пожара с погибшими в Бугульме возбуждено уголовное дело

Предполагается, что в этом деле имело место быть причинение смерти по неосторожности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту пожара, который произошел утром 27 декабря на улице Казанская в Бугульме, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, в результате трагедии погибли два человека – мужчина и женщина. Их обгоревшие тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, в сгоревшем доме часто собирались лица, злоупотребляющие алкоголем.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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