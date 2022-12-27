По факту пожара с погибшими в Бугульме возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту пожара, который произошел утром 27 декабря на улице Казанская в Бугульме, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, в результате трагедии погибли два человека – мужчина и женщина. Их обгоревшие тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, в сгоревшем доме часто собирались лица, злоупотребляющие алкоголем.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram