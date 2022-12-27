Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 12:37

Площадь посева промышленной конопли в Татарстане планируется увеличить почти в 4 раза

В 2023 году она достигнет 747 гектаров
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Специалисты отмечают, что промышленная конопля имеет высокую урожайность, что позволяет использовать ее при получении большого количества товаров.

Специалисты отмечают, что промышленная конопля имеет высокую урожайность, что позволяет использовать ее при получении большого количества товаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году территория для выращивания промышленной конопли в Татарстане будет увеличена почти в четыре раза - со 199 до 747 гектаров. Такое заявление на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 26 декабря сделал профессор КНИТУ Тимур Дебердеев.

По его словам, из промышленной конопли можно получать до 25 тысяч видов продукции. Среди прочего это изделия из бумаги, пищевые продукты, эфирные масла, а также подстил для скота.

Причем в отличии от того же льна промышленная конопля отличается более высокой урожайностью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram