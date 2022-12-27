Площадь посева промышленной конопли в Татарстане планируется увеличить почти в 4 раза

Специалисты отмечают, что промышленная конопля имеет высокую урожайность, что позволяет использовать ее при получении большого количества товаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году территория для выращивания промышленной конопли в Татарстане будет увеличена почти в четыре раза - со 199 до 747 гектаров. Такое заявление на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 26 декабря сделал профессор КНИТУ Тимур Дебердеев.

По его словам, из промышленной конопли можно получать до 25 тысяч видов продукции. Среди прочего это изделия из бумаги, пищевые продукты, эфирные масла, а также подстил для скота.

Причем в отличии от того же льна промышленная конопля отличается более высокой урожайностью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram