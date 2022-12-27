В Татарстане решили производить металлодетекторы и формованные изделия из пенопласта

Благодаря этому в регионе планируется создать еще 63 рабочих места. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 27 декабря, в Кабмине Татарстана рассмотрели заявки от семи будущих и резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». Заседание провел министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В пяти реализуемых проектах были изменены количества создаваемых рабочих мест, объемы плановых инвестиций и стоимости работ.

Что касается двух новых проектов, то это проект по организации производства профессиональных досмотровых и поисковых металлодетекторов и производство формованных изделий из пенополистирола. Первое будет реализовано на ТОСЭР «Менделеевск» за 14,7 миллиона рублей, а второе – на ТОСЭР «Набережные Челны» за 30 миллионов. За счет них в регионе планируется создать еще 63 рабочих места.

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