Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 11:50

В Татарстане решили производить металлодетекторы и формованные изделия из пенопласта

Их будут выпускать на ТОСЭР «Набережные Челны» и ТОСЭР «Менделеевск»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Благодаря этому в регионе планируется создать еще 63 рабочих места.

Благодаря этому в регионе планируется создать еще 63 рабочих места.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 27 декабря, в Кабмине Татарстана рассмотрели заявки от семи будущих и резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». Заседание провел министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В пяти реализуемых проектах были изменены количества создаваемых рабочих мест, объемы плановых инвестиций и стоимости работ.

Что касается двух новых проектов, то это проект по организации производства профессиональных досмотровых и поисковых металлодетекторов и производство формованных изделий из пенополистирола. Первое будет реализовано на ТОСЭР «Менделеевск» за 14,7 миллиона рублей, а второе – на ТОСЭР «Набережные Челны» за 30 миллионов. За счет них в регионе планируется создать еще 63 рабочих места.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram