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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:29

Весной из Казани в Горно-Алтайск можно будет летать дважды в неделю

Полеты планируется осуществлять на самолетах Boeing 737-800
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В расписании возможны изменения.

В расписании возможны изменения.

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 1 мая 2023 года стартуют прямые рейсы из столицы Татарстана в Горно-Алтайск. Они будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Вылет из Казани и Горно-Алтайск запланирован на 00:45. Длительность полета составит порядка 3,5 часов. Обратный рейс будет отправляться в 9:15.

Важно помнить, что время в Алтае на четыре часа опережает московское.

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