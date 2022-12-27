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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:52

В казанском сквере Медицинских работников установят арт-объект «Под крылом»

Его замысел победил в конкурсе на лучший проект композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автором идеи выступил местный житель Алексей Лазарев. Фото: Институт развития города Казани

Автором идеи выступил местный житель Алексей Лазарев. Фото: Институт развития города Казани

Подведены итоги конкурса на лучший проект композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Победителем стал арт-объект под названием «Под крылом». Его установят в сквере Медицинских работников на улице Чехова, сообщают власти города.

Предполагается, что композиция будет представлять собой скульптуру из белого фибробетона с дополнительными гидрофобизирующими добавками.

Автором проекта арт-объекта «Под крылом» выступил местный житель Алексей Лазарев. Увидеть другие проекты, которые участвовали в конкурсе, можно на выставке в сквере Медицинских работников.

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