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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:38

Парк аттракционов «Кырлай» в Казани решили разместить в парке Победы

По словам мэра города, другие варианты уже не обсуждаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Новая концепция парка аттракционов должна сохранить ландшафт, а также флору и фауну места, в которое он переедет.

Новая концепция парка аттракционов должна сохранить ландшафт, а также флору и фауну места, в которое он переедет.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Стало известно, что парк аттракционов «Кырлай», который раньше стоял в центре Казани, решено перенести в парк Победы, что в Ново-Савиновском районе города. Другие варианты уже не обсуждаются. Такое заявление на встрече с журналистами сделал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, новая концепция парка аттракционов должна сохранить ландшафт, а также флору и фауну места, в котором будет реализована. В данный момент специалисты собирают весь необходимый материал для старта работ по возведению «Кырлая».

Напомним, на берегу реки Казанка, где 18 лет находился парк аттракционов, построят Соборную мечеть Казани. Процесс должен начаться в 2023 году.

Ранее карусели располагались на берегу реки Казанка, в центре города.

Ранее карусели располагались на берегу реки Казанка, в центре города.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

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