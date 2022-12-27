После новогодних праздников 2023 в Набережных Челнах ожидается рост заболеваемости гриппом

Ежедневно в городе за помощью к врачам обращаются более 100 заболевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После новогодних праздников 2023 в Набережных Челнах ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ожидается, что спад начнется только после зимы. Об этом 27 декабря на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист эпидемиолог управления здравоохранения по городу Елена Каримова.

По ее словам, ежедневно в медицинские учреждения Набережных Челнов обращаются более 100 пациентов. А по понедельникам их количество увеличивается вдвое. В основном это люди с признаками ОРВИ и гриппа, в том числе беременные и лица старше 60 лет.

Основной причиной роста заболеваемости Каримова считает контакт с зараженным. В связи с этим она рекомендует реже посещать места массового скопления людей, носить медицинские маски и пользоваться антисептиками. Однако наиболее действенным способом защиты организма от подобных инфекций все же является вакцинация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать больницы Казани в новогодние праздники 2023: режим работы женской консультации, стоматологий, стационаров

В Казани опубликовали график работы медучреждений на новогодние праздники 2023 (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram