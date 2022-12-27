В прокуратуре Татарстана заработала горячая линия для жалоб на отопление в домах

Горячая линия работает в круглосуточном режиме. Фото: Ольга Крыльцова

Работу специальной горячей линии по вопросам теплоснабжения организовала прокуратура Татарстана. Это нужно было сделать для соблюдения прав жителей республики.

Так, свои вопросы можно задать, позвонив по следующим телефонам: 8 (843) 291-19-06 (по будням с 9.00 до 18.00), 8 (843) 291-18-81 (по будням с 18.00 до 9.00 , в том числе и в нерабочие дни).

- Обращения можно также направить по электронной почте: teplo@16.mailop.ru, - сообщает прокуратура Татарстана.

В ведомстве отметили, что по всем поступившим обращениями будут организованы проверочные мероприятия.

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