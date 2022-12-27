В Набережных Челнах за год открылись 43 магазина, торгующих алкоголем

На 1 декабря в Набережных Челнах на основании лицензии розничную продажу алкоголя осуществляли 605 магазинов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах с начала 2022 года открылись 43 магазина, торгующих алкоголем. Однако за этот же период в городе закрылось семь подобных точек, гласят данные Госалкогольинспекции Татарстана.

По информации управления, на 1 декабря этого года в татарстанском автограде на основании лицензии розничную продажу алкоголя осуществляли 605 магазинов. Из них 270 торговых точек являются федеральными сетями, а 335 - региональными.

Напомним, ранее "КП-Казань" рассказала, как отличить лицензионный алкоголь от подделки, и чем может закончиться покупка спиртного в интернете или с рук к праздничному столу.

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