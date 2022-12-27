Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 193 тысячам

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 76 новых случаев COVID-19, госпитализировали 31 зараженного и выписали 107 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 27 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 998 человек, 190 045 из которых выздоровели, а 2 009 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составил 3,9%.

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